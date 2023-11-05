Міністр оборони Умєров призначив перевірку за фактом російського удару по 128-й бригаді

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом російського ракетного удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Про це він повідомив у Facebook.

Міністр оборони Рустем Умєров висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", — написав він.

Очільник Міноборони додав, що треба докласти всіх зусиль, аби захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що 3 листопада, на Запоріжжі росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці.