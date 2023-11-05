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Командувач Повітряних сил підтвердив знищення ще одного російського носія "Калібрів" у Керчі

ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі.

Командувач Повітряних сил підтвердив знищення ще одного російського носія "Калібрів" у Керчі
Фото: Микола Олещук

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі у своєму Телеграм-каналі.

"Підтверджую", – написав командувач Повітряних сил, таким чином підтвердивши свої сподівання, висловлені у попередньому дописі про те, що ще один російський плавзасіб міг піти "услід за "Москвою".

Тоді Олещук подякував "пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, 4 листопада наші військові завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що Збройні Сили успішно атакували морську і портову інфраструктуру заводу "Залив". Також Міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму.

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