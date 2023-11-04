Бюро економічної безпеки оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консервів для Міноборони

Їх підозрюють в ухиленні від сплати 32 млн грн податків. Крім того, бюро зазначає, що компанії співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консервів для Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

“Попри тиск, звернення до громадських організацій, скарги та численні публічні звинувачення детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру в ухиленні від сплати 32 млн грн податків двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію”, – йдеться в повідомленні.

Бюро зазначає, що компанії співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ. Зазначені компанії працювали на території Київської області та виготовляли консервну продукцію, яка через посередників постачалася на замовлення Міністерства оборони України.

За даними БЕБ, аби ухилитись від сплати податків, службові особи компаній залучили до незаконної діяльності діючих та колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Всі компанії використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників.

Бюро стверджує, що схема виглядала наступним чином: товариства перераховували кошти на рахунки ФОПів за нібито надані транспортні та інші послуги. Своєю чергою ФОПи за готівку закуповували м’ясну сировину та постачали її цим же товариствам для виготовлення консервної продукції. Водночас виробники не дотримувалися санітарних норм, що могли мати негативні наслідки для замовників та споживачів консервів.

Також зазначається, що господарська діяльність по реалізації та придбанні м’ясної продукції з реальним сектором економіки не відображалася в податковій звітності. Таким чином державному бюджету України було завдано збитків у розмірі понад 32 млн грн несплачених податків.

БЕБ також поскаржилось, що під час слідства підозрювані всіляко намагались дискредитувати роботу детективів: звертались до громадських організацій, залучали ЗМІ та публічно безпідставно звинувачували Бюро у тиску, спекулюючи, як зазначається, співпрацею з Міноборони.

Бюро повідомляє, що за рішенням суду консервну продукцію без документального походження, яка знаходилася поза балансом товариств, арештовано. А двом керівникам товариств повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що торги на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ відбуватимуться за новими правилами. Відтепер на кожен продукт встановили верхню і нижню граничну ціну.

Зазначимо, "Державний оператор тилу" розпочне роботу у грудні. Він займатиметься потребами ЗСУ, аналізуватиме ціни, вивчатиме ринок і закуповуватиме потрібне продовольство.

Тим часом Рахункова палата проаналізувала закупівлі Міністерства оборони і виявила, що воно в першому півріччі 2023 закуповувало продукти харчування за цінами на 30% вищими від споживчих. Відомство також не проводило аналіз вартості, не контролювало реальну кількість поставленої продукції, а 75% позицій каталогу продуктів взагалі не постачали частинам.