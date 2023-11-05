На окупованих територіях ворог запустив бот для доносів на членів підпілля

Людям за це пропонують гроші.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Людям за це пропонують гроші.

Ворог закликає “повідомляти” росіянам про членів підпілля й передавати інформацію про колаборантів.

“Закликаємо спамити цей чат-бот. Водночас закликаємо повідомляти про колаборантів та росіян, аби наблизити нашу перемогу”, − зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни почали влаштовувати перевірки місцевих таксистів. Окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їх подорож навколо військових обʼєктів.