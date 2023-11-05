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На окупованих територіях ворог запустив бот для доносів на членів підпілля

Людям за це пропонують гроші. 

На окупованих територіях ворог запустив бот для доносів на членів підпілля

На тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Людям за це пропонують гроші. 

Ворог закликає “повідомляти” росіянам про членів підпілля й передавати інформацію про колаборантів. 

“Закликаємо спамити цей чат-бот. Водночас закликаємо повідомляти про колаборантів та росіян, аби наблизити нашу перемогу”, − зазначили у ЦНС.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни почали влаштовувати перевірки місцевих таксистів. Окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їх подорож навколо військових обʼєктів.

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