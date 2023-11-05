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На півдні України рухаються п’ять груп “шахедів”

Перша група “шахедів” рухається вздовж українсько-молдовського кордону на північний захід.

На півдні України рухаються п’ять груп “шахедів”
Фото: itc.ua

Зараз у межах України рухаються п’ять груп іранських безпілотників “шахеди”, випущених російською армією.

Про це йдеться у телеграм-каналі Сил оборони півдня України.

Перша група “шахедів” рухається вздовж українсько-молдовського кордону на північний захід.

Друга група – перебуває північніше Одеси, рухається на північ.

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Ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.

Додамо, телеграм-канали раніше повідомили про вибухи в Одесі унаслідок ракетних ударів окупантів.

Нагадаємо, бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки на російські військові об'єкти в різних регіонах за допомогою дронів-камікадзе.

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