На півдні України рухаються п’ять груп “шахедів”

Зараз у межах України рухаються п’ять груп іранських безпілотників “шахеди”, випущених російською армією.

Про це йдеться у телеграм-каналі Сил оборони півдня України.

Перша група “шахедів” рухається вздовж українсько-молдовського кордону на північний захід.

Друга група – перебуває північніше Одеси, рухається на північ.

Ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.

Додамо, телеграм-канали раніше повідомили про вибухи в Одесі унаслідок ракетних ударів окупантів.

Нагадаємо, бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки на російські військові об'єкти в різних регіонах за допомогою дронів-камікадзе.