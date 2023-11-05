Росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район, пошкоджено інфраструктуру

Росіяни сьогодні чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“Гучний день для Нікопольщини. Чотири обстріли. Понад два десятки випущених снарядів”, − зазначив він.

Окупанти влучили по районному центру і Мирівській та Марганецькій громадах. Поранено чоловіків, які залишаються у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

За уточненою інформацією, загинув 77-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт та сільськогосподарське підприємство.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Херсона є влучання у житлові будинки, четверо поранених.