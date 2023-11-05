Я впевнений, що Росія спонсорувала ХАМАС, – Зеленський

"Світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну".

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія та Іран спонсорують терористичне угруповання ХАМАС.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю NBC News.

"Ця ситуація не нова. Вогонь між Ізраїлем і Палестиною вже горить, а дехто кидає сірники в цей вогонь. Я впевнений, що Росія спонсорувала "ХАМАС", і Іран теж", – сказав Зеленський.

Він додав, що "весь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну" на Близькому Сході.

Зеленський зазначив, що він "готовий поїхати до Ізраїлю сьогодні". Однак візит буде залежати від того, "що відбувається на полі бою" в Україні, і чи є можливість вивезти українських громадян, які "застрягли" в Ізраїлі, назад додому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, але поїздку відклали через витік інформації в ЗМІ.

Раніше в ізраїльських медіа повідомляли, що Зеленський має намір відвідати Ізраїль наступного тижня. Йшлося про візит 6-7 листопада.