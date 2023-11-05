На знімках видно, що уражений корабель ще на плаву, однак його верхня частина пошкоджена.

На супутникових знімках Planet Labs за 5 листопада видно місце ураження на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.

Про це повідомляють "Схеми".

"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", – розповів капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку.

Він розповів, що "Аскольд" – малий ракетний корабель типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна є дуже важливим для безпеки України.

Нагадаємо, в окупованому Криму ввечері 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі пролунали вибухи. Російські ЗМІ заявили про успішну "роботу ППО".

Також була інформація, що після вибухів з’явився дим на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи у Керчі. За його словами, там працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за успішний удар ракетами Scalp по заводу “Залив” у Криму.

Пізніше Міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив”.