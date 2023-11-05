Росіяни обстріляли Донеччину з артилерії. Є жертви

У неділю вранці російська армія завдала масованого удару по Авдіївці. Також, впродовж доби ворог завдав ударів по інших містах Донеччини. Відомо про жертв та постраждалих. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку протягом доби відбувалися хаотичні обстріли Вугледара — без жертв. На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді росіяни завдали авіаудару по Новомихайлівці, обстріляли з артилерії Костянтинівку і Георгіївку. На ранок відбувся масований артобстріл і ракетний удар по Авдіївці", – пише Мороз.

Посадовець розповідає, що на Горлівському напрямку внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 6 будинків пошкоджено у Залізному Торецької громади.

"В Іллінівській громаді ворог завдав 2 авіаудари по неробочому інфраструктурному об'єкту. У Віролюбівці Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки і 2 промислові будівлі", – додає Ігоро Мороз.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляна Званівка.

Нагадаємо, окупанти з артилерії обстріляли місто Залізне у Донецькій області, внаслідок чого загинув 43-річний чоловік.