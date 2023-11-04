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На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу міста Залізне загинула людина

Раніше із міста евакуювали всіх дітей. 

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу міста Залізне загинула людина
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 листопада, о 16:20 російські військові, ймовірно, з артилерії обстріляли місто Залізне у Донецькій області, внаслідок чого загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

"Загиблий на момент обстрілу перебував біля двоповерхового житлового будинку", — уточнила речниця.

Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Зазначається, що місто Залізне відноситься до Торецької міської громади Бахмутського району. Відстань до Торецька — близько шести кілометрів. Залізне знаходиться за 25 кілометрів південно-західніше від Бахмута. До повномасштабного вторгнення у місті проживали понад шість тисяч жителів. У Торецькій громаді залишаються понад 13 тисяч людей. Всіх дітей з Залізного евакуювали.

Зазначимо, сьогодні ворог обстрілював Україну не тільки з артилерії, а й ракетами. Зокрема, Повітряні Сили збили три ракети "Іскандер" над Дніпропетровщиною та Полтавщиною. 

Крім того, через ворожий обстріл у Херсоні загинув чоловік, а Миргородському районі Полтавщини — жінка. 

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