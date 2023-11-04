Росіяни обстріляли з артилерії Берислав

Є один потерпілий, який отримав вибухову травму.

4 листопада близько 15:40 російська армія з артилерії вдарила по Бериславу.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Через обстріл постраждав 47-річний чоловік. У нього – вибухова травма, уламкові поранення обличчя та ноги.

Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Нагадаємо, 4 листопада ворог вкотре завдав удару по Херсону. Під приціл потрапив Корабельний район. Відомо про двох поранених.

Згодом росіяни вдарили по населеному пункту Качкарівка. Постраждав один чоловік.