Росіяни обстріляли з артилерії Берислав

4 листопада близько 15:40 російська армія з артилерії вдарила по Бериславу.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Через обстріл постраждав 47-річний чоловік. У нього – вибухова травма, уламкові поранення обличчя та ноги.
Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.
Нагадаємо, 4 листопада ворог вкотре завдав удару по Херсону. Під приціл потрапив Корабельний район. Відомо про двох поранених.
Згодом росіяни вдарили по населеному пункту Качкарівка. Постраждав один чоловік.