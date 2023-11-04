"Це не патова ситуація": Зеленський відреагував на статтю Головнокомандувача ЗСУ Залужного

Президент сказав, що Росія контролює небо, але Україна уже має рішення щодо винищувачів F-16, також триває навчання пілотів.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у виданні Thе Economist, передає "Укрінформ".

На спільній зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві глава держави зауважив, що "це не патова ситуація" і що наша держава була у складнішій.

“Пам’ятаєте, 24 числа (лютого - Ред.) всі нам казали, скільки нам залишилося. І дійсно не всі лідери комунікували з нами, навіть тому, що трішки треба почекати і там будемо вже вирішувати це питання, вся країна буде захоплена... Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна з початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили і боролися. І перемогли", - сказав Зеленський.

Він додав, що "люди втомлені" і що "є різні думки".

"Всі — люди, незалежно від свого статусу. І все зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина", - наголосив Президент.

Президент сказав, що Росія контролює небо, але Україна уже має рішення щодо винищувачів F-16, також триває навчання пілотів.

"Ми були рік тому в складній, дуже складній ситуації, як зараз. Патовій ситуації, всі сказали - патовій ситуації. Все. Всі забули. Кілька впевнених хитрощів, тактик, військових операцій, і ви пам’ятаєте, Харківський регіон було звільнено, частина. І ви пам’ятаєте, що було в Херсоні”, - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "ми не маємо права навіть думати опускати руки" і повинні берегти людей.

"Треба всім зібратися і вирішувати питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось про що треба думати. Тільки про це”, - сказав глава держави.

Нагадаємо, днями Thе Economist опублікував матеріал Валерія Залужного про перехід війни з Росією в позиційну форму і потреби Сил оборони.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував цю статтю як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

А ось заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що генералу Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті і порадив менше коментувати для преси варіанти розвитку подій.