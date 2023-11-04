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Артилерійські установки Archer вже прибули до України, – міністр оборони Швеції

Вісім САУ Archer були доставлені в Україну.

Артилерійські установки Archer вже прибули до України, – міністр оборони Швеції
Archer
Фото: Вікіпедія

Вісім артилерійських установок Archer вже прибули до України. Про це заяви міністр оборони Швеції Пол Йонсон, – пише SVT Nyheter.

Пол Йонсон зазначив, що установки є важливими для українських бійців, оскільки мають хорошу мобільність і точність.

Вісім одиниць САУ вже доставили в Україну згідно з рішенням уряду в січні.

САУ Archer  — шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Її дальність стрільби — 30−60 км. Може здійснювати 20 пострілів за 2,5 хвилин та рухатись зі швидкістю 65 км/год. Дальність ходу — 650 км.

Нагадаємо, уряд Швеції у березні цього року заявив, передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.

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