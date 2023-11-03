Головне за п’ятницю, 3 листопада: оборона Авдіївки, обстріли Запоріжжя і Сумщини, новий пакет допомоги від США

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось ?? бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Загалом тут Сили оборони відбили 17 атак.

Ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 розвідувальних БпЛА, 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та ракету Х-59 ворога. Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 листопада – в нашій новині.

Зранку 3 листопада росіяни обстріляли ракетами селище Зарічне Запорізької області.

Про це в телеграмі повідомила Комишуваська селищна рада, до якої входить згаданий населений пункт. Було пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, декілька будинків зруйновані.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 11 жителів. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Сьогодні, 3 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Глухівська, Середино-Будська та Есманська громади Сумської області, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом упродовж дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 116 вибухів.

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій.

“Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, - йдеться в указі №727/2023 від 3 листопада цього року.

Іншим указом президент призначив полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначимо, Хоренко обіймав посаду командувача ССО від 25 липня 2022 року.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги для України в розмірі $425 млн.

Із запасів Міністерства оборони виділяють озброєння на суму до $125 мільйонів, а з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) - $300 млн.

У переліку додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, комплекси TOW, протитанкові системи Javelin та AT-4, 12 бронетранспортерів, зимове спорядження, запчастини тощо.

В межах USAI Україна отримає також додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотникам.

Пентагон заявив, що допомога за рахунок коштів з Ініціативи сприяння безпеці в Україні вичерпує її фінансовий ресурс, що залишився. Тому Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Конгрес "виконати свої зобов'язання перед народом України, надавши додаткове фінансування, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для захисту від жорстокої війни, яку вибрала Росія".

У ДТП на Житомирщині загинула 18-річна дівчина. За отриманою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомили та викликали на місце події детективів ДБР.

Водій автомобіля «Mercedes-Benz GLE», рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9:45 на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району.

За інформацією джерел видання “Українська правда”, за кермом перебував народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. В автомобілі перебувала також дружина нардепа.

Пізніше Андрій Ніколаєнко підтвердив, що потрапив у ДТП.

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