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Новий пакет допомоги від США для України: додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, а також Javelin

Крім того, наша держава отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотникам.

Новий пакет допомоги від США для України: додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, а також Javelin
NASAMS
Фото: defence-ua.com

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги для України в розмірі $425 млн.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Із запасів Міністерства оборони виділяють озброєння на суму до $125 мільйонів, а з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) - $300 млн.

У переліку:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм; 
  • комплекси TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • понад три мільйони патронів до стрілецької зброї; 
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • 12 бронетранспортерів; 
  • зимове спорядження, запчастини тощо.

В межах USAI Україна отримає також додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотникам.

Пентагон заявив, що допомога за рахунок коштів з Ініціативи сприяння безпеці в Україні вичерпують її фінансовий ресурс, що залишився. Тому Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Конгрес "виконати свої зобов'язання перед народом України, надавши додаткове фінансування, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для захисту від жорстокої війни, яку вибрала Росія". 

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Нагадаємо, група топреспубліканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшої дальності.

Тим часом Палата представників США вирішила надати допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів на тлі війни проти ХАМАС. А Демократична партія закликала до цієї допомоги додати і безпекову допомогу Україні у війні проти Росії.

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