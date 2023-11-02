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Група республіканців просить Байдена надати Україні ракети ще більшої дальності

“Потреба України у можливості завдавати глибоких ударів залишається невідкладною, особливо для ураження цілей у всьому Криму”.

Група республіканців просить Байдена надати Україні ракети ще більшої дальності
Член Палати представників Майкл МакКол
Фото: EPA/UPG

Група топреспубліканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшої дальності.

Про це пише Reuters з посиланням на лист, який є у розпорядження видання.

Таким чином вони продемонстрували постійну підтримку Києва серед законодавців США, попри те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги.

У листі до Байдена від 1 листопада провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил заявили, що вони вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні армійські тактичні ракетні системи (ATACMS) обмеженої дальності. Водночас вони закликали надати зброю ще більшого радіуса дії.

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“Потреба України у можливості завдати глибоких ударів залишається невідкладною, особливо для ураження цілей у всьому Криму”, − написали члени Палати представників Майкл МакКол та Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

МакКол очолює Комітет із закордонних справ Палати представників, Роджерс − Комітет у справах збройних сил, Ріш є топреспубліканцем з Комітету Сенату зі зовнішніх відносин Сенату, а Вікер − Комітету Сенату зі збройних сил.

Вони надіслали листа в той час, коли Палата представників із республіканською більшістю наближається до голосування за законопроєкт про окрему допомогу Ізраїлю, ігноруючи прохання президента-демократа Джо Байдена про широкий законопроєкт про фінансування національної безпеки з 106 мільярдами доларами для Ізраїлю, України та Тайваню. 

У вересні адміністрація Байдена була близькою до того, щоб схвалити постачання в Україну ракет більшої дальності з касетними боєприпасами. У жовтні українські сили вперше застосували американські ракети ATACMS, а президент Володимир Зеленський заявив, що ця зброя “зарекомендувала себе”.

У своєму листі американські законодавці заявили, що “Україна зробила запит на системи ATACMS далекого радіусу дії та продемонструвала здатність застосовувати їх відповідально, а Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання”.

“Очевидно, час завершити справу з ATACMS. Якщо ми цього не зробимо, нам може чекати глухий кут на полі бою і подальше затягування цієї війни, а ще це загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу”, − додали республіканці.

Нагадаємо, група республіканців для надання подальшої підтримки Україні вимагає надати оцінки та критерії завершення війни. Серед підписантів вимог – конгресмени, які раніше повністю підтримували допомогу Укрпїні, так і ті, хто частково виступав проти неї. 

Питання подальшої фінансової підтримки України є одним із тих, що спричиняють суперечки між американськими політиками, особливо на тлі виборів президента США наступного року. Адміністрація Байдена та більшість демократів наполягають на продовженні підтримки і прагнуть об'єднати її в один пакет із допомогою Ізраїлю та Тайваню. Республіканська більшість у Палаті представників проти цього і хоче першочергово розглядати допомогу самому лише Ізраїлю.

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