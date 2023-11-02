Група республіканців просить Байдена надати Україні ракети ще більшої дальності

“Потреба України у можливості завдавати глибоких ударів залишається невідкладною, особливо для ураження цілей у всьому Криму”.

Група топреспубліканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшої дальності.

Про це пише Reuters з посиланням на лист, який є у розпорядження видання.

Таким чином вони продемонстрували постійну підтримку Києва серед законодавців США, попри те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги.

У листі до Байдена від 1 листопада провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил заявили, що вони вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні армійські тактичні ракетні системи (ATACMS) обмеженої дальності. Водночас вони закликали надати зброю ще більшого радіуса дії.

“Потреба України у можливості завдати глибоких ударів залишається невідкладною, особливо для ураження цілей у всьому Криму”, − написали члени Палати представників Майкл МакКол та Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

МакКол очолює Комітет із закордонних справ Палати представників, Роджерс − Комітет у справах збройних сил, Ріш є топреспубліканцем з Комітету Сенату зі зовнішніх відносин Сенату, а Вікер − Комітету Сенату зі збройних сил.

Вони надіслали листа в той час, коли Палата представників із республіканською більшістю наближається до голосування за законопроєкт про окрему допомогу Ізраїлю, ігноруючи прохання президента-демократа Джо Байдена про широкий законопроєкт про фінансування національної безпеки з 106 мільярдами доларами для Ізраїлю, України та Тайваню.

У вересні адміністрація Байдена була близькою до того, щоб схвалити постачання в Україну ракет більшої дальності з касетними боєприпасами. У жовтні українські сили вперше застосували американські ракети ATACMS, а президент Володимир Зеленський заявив, що ця зброя “зарекомендувала себе”.

У своєму листі американські законодавці заявили, що “Україна зробила запит на системи ATACMS далекого радіусу дії та продемонструвала здатність застосовувати їх відповідально, а Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання”.

“Очевидно, час завершити справу з ATACMS. Якщо ми цього не зробимо, нам може чекати глухий кут на полі бою і подальше затягування цієї війни, а ще це загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу”, − додали республіканці.

Нагадаємо, група республіканців для надання подальшої підтримки Україні вимагає надати оцінки та критерії завершення війни. Серед підписантів вимог – конгресмени, які раніше повністю підтримували допомогу Укрпїні, так і ті, хто частково виступав проти неї.

Питання подальшої фінансової підтримки України є одним із тих, що спричиняють суперечки між американськими політиками, особливо на тлі виборів президента США наступного року. Адміністрація Байдена та більшість демократів наполягають на продовженні підтримки і прагнуть об'єднати її в один пакет із допомогою Ізраїлю та Тайваню. Республіканська більшість у Палаті представників проти цього і хоче першочергово розглядати допомогу самому лише Ізраїлю.