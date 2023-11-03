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"Будемо відповідати ворогу. Потужно!"​ – Зеленський про нічну атаку росіян

Із наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди.

"Будемо відповідати ворогу. Потужно!"​ – Зеленський про нічну атаку росіян
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цієї ночі росіяни запустили по Україні майже 40 безпілотників. Більше половини було збито силами протиповітряної оборони.

Про це він написав у Telegram.

"Цієї ночі було близько сорока «шахедів». Більше половини збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!" – зазначив Зеленський.

Він додав, що на жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються.

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"Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!" – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За даними розвідки, Росія накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку.

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