"Будемо відповідати ворогу. Потужно!"​ – Зеленський про нічну атаку росіян

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цієї ночі росіяни запустили по Україні майже 40 безпілотників. Більше половини було збито силами протиповітряної оборони.
Про це він написав у Telegram.
"Цієї ночі було близько сорока «шахедів». Більше половини збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!" – зазначив Зеленський.
Він додав, що на жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються.
"Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!" – наголосив президент.
Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
За даними розвідки, Росія накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку.