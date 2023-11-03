"Будемо відповідати ворогу. Потужно!"​ – Зеленський про нічну атаку росіян

Із наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цієї ночі росіяни запустили по Україні майже 40 безпілотників. Більше половини було збито силами протиповітряної оборони.

Про це він написав у Telegram.

"Цієї ночі було близько сорока «шахедів». Більше половини збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!" – зазначив Зеленський.

Він додав, що на жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються.

"Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!" – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За даними розвідки, Росія накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку.