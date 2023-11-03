В Одеській області ворог атакував інфраструктурний об'єкт

Даних про поранених немає.

У ніч на 3 листопада російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт у Одеській області. Постраждалих немає.

Влучання відбулося в технічну територію об'єкта. Про це голова ОВА Кіпер повідомив у Telegram.

"Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО знищили два дрони «Shahed-131/136». На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано", – написав він.

Нагадаємо, що також росіяни атакували інфраструктурні об'єкти в Харкові та Харківській області. Зайнялися масштабні пожежі. Даних про поранених немає.

За даними Повітряних сил, ворог випустив 40 ударних БпЛА та одну ракету. ППО збила ракету і 24 безпілотники.