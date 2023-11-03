Представники посольства не зафіксували випадків, коли допомога США Україні спрямовувалась не за призначенням, - Бріджит Брінк

Представники посольства США уважно стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Україні. Вони не зафіксували випадків, коли така допомога спрямовувалась не за призначенням.
Про це пані посол США в Україні Бріджит Брінк сказала в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".
"Можу сказати, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням; жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги", – підкреслила пан посол.
Вона наголосила, що українці неймовірно відкриті щодо всієї допомоги у сфері безпеки та інших видів допомоги, щоб американці могли бачити на місцях, що відбувається.
Також Брінк нагадала, що українці під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту.
Дипломатка зауважила, що посилений нагляд за допомогою Україні здійснює третина персоналу посольства, а також представники Офісу генерального інспектора США з трьох різних відомств.
Нагадаємо, раніше представники посольства США провели зустріч із заступником міністра оборони України Станіславом Гайдером та його командою. Сторони обговорили питання допомоги у сфері безпеки. Також йшлося про поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності.