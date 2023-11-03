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Представники посольства не зафіксували випадків, коли допомога США Україні спрямовувалась не за призначенням, - Бріджит Брінк

Жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням, запевнила пані посол США.

Представники посольства не зафіксували випадків, коли допомога США Україні спрямовувалась не за призначенням, - Бріджит Брінк
Фото: EPA/UPG

Представники посольства США уважно стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Україні. Вони не зафіксували випадків, коли така допомога спрямовувалась не за призначенням.

Про це пані посол США в Україні Бріджит Брінк сказала в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

"Можу сказати, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням; жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги", – підкреслила пан посол.

Вона наголосила, що українці неймовірно відкриті щодо всієї допомоги у сфері безпеки та інших видів допомоги, щоб американці могли бачити на місцях, що відбувається.

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Також Брінк нагадала, що українці під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту.

Дипломатка зауважила, що посилений нагляд за допомогою Україні здійснює третина персоналу посольства, а також представники Офісу генерального інспектора США з трьох різних відомств.

Нагадаємо, раніше представники посольства США провели зустріч із заступником міністра оборони України Станіславом Гайдером та його командою. Сторони обговорили питання допомоги у сфері безпеки. Також йшлося про поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності.

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