Посольство США і Міноборони України обговорили поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності

Також на зустрічі представників відомств ішлося про допомогу в сфері безпеки.

Представники посольства США нині провели зустріч із заступником міністра оборони України Станіславом Гайдером та його командою.

Про це йдеться в дописі посольства у соцмережі Х.

Сторони обговорили питання допомоги у сфері безпеки. Також ішлося про поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони анонсувало зміни у закупівлях продуктів харчування для ЗСУ. Зокрема, відомство оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для ЗСУ не на пів року, а на три місяці та запровадило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях.

Крім того, із грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — «Державний оператор тилу», яка займатиметься потребами Збройних Сил України.

Раніше інспектори США не виявили ознак серйозних порушень у використанні Україною американської допомоги,