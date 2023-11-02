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Посольство США і Міноборони України обговорили поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності

Також на зустрічі представників відомств ішлося про допомогу в сфері безпеки.

Посольство США і Міноборони України обговорили поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності
Фото: Х/U.S. Embassy Kyiv

Представники посольства США нині провели зустріч із заступником міністра оборони України Станіславом Гайдером та його командою.

Про це йдеться в дописі посольства у соцмережі Х.

Сторони обговорили питання допомоги у сфері безпеки. Також ішлося про поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності.

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Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони анонсувало зміни у закупівлях продуктів харчування для ЗСУ. Зокрема, відомство оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для ЗСУ не на пів року, а на три місяці та запровадило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях. 

Крім того, із грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — «Державний оператор тилу», яка займатиметься потребами Збройних Сил України.

Раніше інспектори США не виявили ознак серйозних порушень у використанні Україною американської допомоги,

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