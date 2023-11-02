Посольство США і Міноборони України обговорили поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності

Представники посольства США нині провели зустріч із заступником міністра оборони України Станіславом Гайдером та його командою.
Про це йдеться в дописі посольства у соцмережі Х.
Сторони обговорили питання допомоги у сфері безпеки. Також ішлося про поглиблення співпраці у сфері нагляду та підзвітності.
Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони анонсувало зміни у закупівлях продуктів харчування для ЗСУ. Зокрема, відомство оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для ЗСУ не на пів року, а на три місяці та запровадило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях.
Крім того, із грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — «Державний оператор тилу», яка займатиметься потребами Збройних Сил України.
Раніше інспектори США не виявили ознак серйозних порушень у використанні Україною американської допомоги,