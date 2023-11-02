Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні

У деяких районах перебої з електропостачанням.

Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні
Фото: EPA/UPG

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. За інформацією голова Херсонської МВА Романа Мрочка, є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів.

«За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Наразі є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів. Роботи з усунення наслідків аварії тривають.

Нагадаємо, росіяни скинули 34 кероані авіабомби на Херсонську область. Внаслідок ударів загинули троє цивільних, ще четверо отримали поранення. Загалом, впродовж доби ворог відкривав вогонь 118 разів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies