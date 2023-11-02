Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні

У деяких районах перебої з електропостачанням.

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. За інформацією голова Херсонської МВА Романа Мрочка, є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів.

«За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Наразі є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів. Роботи з усунення наслідків аварії тривають.

Нагадаємо, росіяни скинули 34 кероані авіабомби на Херсонську область. Внаслідок ударів загинули троє цивільних, ще четверо отримали поранення. Загалом, впродовж доби ворог відкривав вогонь 118 разів.