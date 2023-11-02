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СБУ повідомила про підозру у колабораціонізмі радниці ватажка терористичної організації “ЛНР” Пасічника

Вона очолила окупаційне “міністерство молодіжної політики ЛНР”.

СБУ повідомила про підозру у колабораціонізмі радниці ватажка терористичної організації “ЛНР” Пасічника
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на колаборантку Юлію Величко – так звану “міністерку молодіжної політики РФ” у тимчасово окупованій частині Луганщини. 

За даними СБУ, на цю “посаду” фігурантку призначили у червні 2023 року. До цього вона була радницею у ватажка терористичної організації “ЛНР” Пасічника та агітувала місцеву молодь підтримати російських загарбників після початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Зазначається, що у “міністерському кріслі” колаборантка координує діяльність створеного агресором “молодіжного парламенту ЛНР”. Це загарбницька псевдоустанова, яка в публічній площині має створювати ілюзію підтримки кремлівського режиму з боку юних мешканців захопленої Луганщини. 

Крім того, Величко організовувала відбір “кандидатів” серед місцевих колаборантів до “молодіжного парламенту при Держдумі РФ” у Москві. Там юні “делегати” проходять ідеологічну “обробку” на користь Кремля та отримують “методички” щодо залучення своїх однолітків з окупованого Донбасу до агресивної війни проти України. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Величко про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). 

Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави. У зв’язку з цим тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України. 

Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми. 

Нагадаємо, нещодавно бойовик із окупаційного угруповання отримав 15 років тюрми. Українські захисники взяли ворожого поплічника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.

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