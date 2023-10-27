Бойовик із окупаційного угруповання отримав 15 років тюрми

Українські захисники взяли ворожого поплічника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.

Бойовик, якого відправили на стримування контрнаступу ЗСУ під Бахмутом, отримав 15 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який вступив до лав окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на східному фронті”, - йдеться в повідомленні.

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник обстрілював з автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом.

Українські захисники взяли ворожого поплічника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив бойовику 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС Росії.

Там його призначили на посаду стрілка і дали позивний «Льончік». Також він отримав в окупаційному «військкоматі рф» формений одяг, бронежилет, каску, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

Після цього зрадника перекинули в район Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ.

Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу РФ прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Перебуваючи у рядах загарбників, їхній поплічник отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).

Нагадаємо, нещодавно десять бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Волновахи, отримали 15 років тюрми. Раніше бойовики потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Марʼїнки, Красногорівки та селища Нескучне на Донеччині.