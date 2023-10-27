Головне за ніч та ранок п’ятниці, 27 жовтня: бої під Авдіївкою, удар по пожежно-рятувальній частині в Ізюмі

Ворожий вогонь по Запоріжжю і області не вщухає.

Близько опівночі росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, поранені восьмеро пожежників.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в момент удару постраждалі перебували на чергуванні. Четверо пожежників госпіталізовані в стані середньої тяжкості, решта – не потребували госпіталізації.

Уночі 27 жовтня сили ППО знищили 5 "шахедів" у межах Херсонської та Миколаївської областей.

Росіяни атакували безпілотниками з району Приморсько-Ахтарська (РФ). 6 ударних дронів типу “Shahed” були випущені у напрямку південних регіонів України та 1 балістична ракета "Іскандер-М" – з Воронезької області Росії у напрямку Харківщини.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу російська армія втратила у війні проти України близько 560 військових, 4 танки, 7 артилерійських систем та 11 броньованих машин. Загальні втрати противника в живій силі з 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали близько 297 680 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Лідери ЄС обговорюють пропоноване поповнення спільного бюджету блоку, і, як очікувалось, прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України, пише Politico із посиланням на дипломата, поінформованого про дискусії лідерів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, про що він публічно заявив також перед брифінгом. Зі свого боку прем’єр Словаччини Роберт Фіцо занепокоєний корупцією в Україні, повідомив поінформований дипломат.

Оновлення бюджету ЄС потребує підтримки всіх 27 членів ЄС. Щоб забезпечити продовження підтримки Києва, рішення щодо оновлення бюджету блоку має бути ухвалене до кінця року.

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