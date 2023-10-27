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Ворог бив з важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини

Пошкоджені приватний будинок, автівка та лінії електропередач.

Ворог бив з важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Від вчорашнього вечора росіяни чотири рази атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Є влучання у цивільну інфраструктуру, без постраждалих.

Про це заявив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог бив з важкої артилерії по Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені приватний будинок, авто та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Рятувальники уточнюють наслідки ударів. В решті районів області ніч минула тихо.

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Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 жовтня, росіяни обстріляли безпілотниками та важкою артилерією Нікопольський район. Пошкоджене підприємство та приватні будинки. Без жертв.

 

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