Ворог бив з важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини

Від вчорашнього вечора росіяни чотири рази атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Є влучання у цивільну інфраструктуру, без постраждалих.

Про це заявив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог бив з важкої артилерії по Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені приватний будинок, авто та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Рятувальники уточнюють наслідки ударів. В решті районів області ніч минула тихо.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 жовтня, росіяни обстріляли безпілотниками та важкою артилерією Нікопольський район. Пошкоджене підприємство та приватні будинки. Без жертв.