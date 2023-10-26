Сьогодні є рішення про два нових пакети оборонної підтримки для України - від Америки й Данії. Американський пакет – це, зокрема, ракети для ППО, ракети для “хаймарсів”, боєприпаси, серед іншого 155-й калібр. Загальний обсяг цього американського пакету – 150 мільйонів доларів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вагомий данський пакет – понад 500 мільйонів доларів. Це й додаткова бронетехніка для наших воїнів – танки, БМП. Дрони. Снаряди для артилерії”, - зазначив президент.

Він розповів, що сьогодні ж говорив із премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен про наповнення нашої подальшої оборонної співпраці, про збереження єдності у Європі та серед усіх наших партнерів і про нашу Формулу миру.

Також продовжується підготовка зустрічі на Мальті щодо Формули миру, додаються нові учасники.

“Узяв участь у роботі Європейської ради – були лідери країн ЄС, Президент Євроради Шарль Мішель, а також Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Президентка Європарламенту Роберта Мецола. Євросоюз готує кілька кроків, яких ми очікуємо. Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків у підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави і зі свого боку ми робимо все, щоб бути готовими”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні президент підписав один із найважливіших законів на шляху до початку переговорів, закон про “ПЕПів”, політично значущих осіб. Цей закон додає сили фінансовому моніторингу життя ключових державних посадовців і народних депутатів. Його ухвалення є чітким сигналом того, наскільки серйозно Україна сприймає завдання приєднатися до Європейського Союзу та зробити роботу своїх державних інституцій справді чистою.

“Сьогодні я провів Військовий кабінет. Особливий формат роботи з командувачами, керівниками розвідки, Служби безпеки України, міністром оборони. Доповіді з кожного бойового напрямку – наші генерали Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Головком Залужний. Керівник ГУР Буданов і керівник зовнішньої розвідки Литвиненко. Наші стратегічні завдання. Постачання для воїнів – снаряди, техніка. Український оборонно-промисловий комплекс. Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою”, - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС.