Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
ГоловнаСуспільствоВійна

Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою, - Зеленський

Також продовжується підготовка зустрічі на Мальті щодо Формули миру.

Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні є рішення про два нових пакети оборонної підтримки для України - від Америки й Данії. Американський пакет – це, зокрема, ракети для ППО, ракети для “хаймарсів”, боєприпаси, серед іншого 155-й калібр. Загальний обсяг цього американського пакету – 150 мільйонів доларів. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Вагомий данський пакет – понад 500 мільйонів доларів. Це й додаткова бронетехніка для наших воїнів – танки, БМП. Дрони. Снаряди для артилерії”, - зазначив президент. 

Він розповів, що сьогодні ж говорив із премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен про наповнення нашої подальшої оборонної співпраці, про збереження єдності у Європі та серед усіх наших партнерів і про нашу Формулу миру. 

Також продовжується підготовка зустрічі на Мальті щодо Формули миру, додаються нові учасники.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Узяв участь у роботі Європейської ради – були лідери країн ЄС, Президент Євроради Шарль Мішель, а також Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Президентка Європарламенту Роберта Мецола. Євросоюз готує кілька кроків, яких ми очікуємо. Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків у підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави і зі свого боку ми робимо все, щоб бути готовими”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні президент підписав один із найважливіших законів на шляху до початку переговорів, закон про “ПЕПів”, політично значущих осіб. Цей закон додає сили фінансовому моніторингу життя ключових державних посадовців і народних депутатів. Його ухвалення є чітким сигналом того, наскільки серйозно Україна сприймає завдання приєднатися до Європейського Союзу та зробити роботу своїх державних інституцій справді чистою.

“Сьогодні я провів Військовий кабінет. Особливий формат роботи з командувачами, керівниками розвідки, Служби безпеки України, міністром оборони. Доповіді з кожного бойового напрямку – наші генерали Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Головком Залужний. Керівник ГУР Буданов і керівник зовнішньої розвідки Литвиненко. Наші стратегічні завдання. Постачання для воїнів – снаряди, техніка. Український оборонно-промисловий комплекс. Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою”, - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies