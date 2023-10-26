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У Сумах шахраї з СІЗО продавали автівки військовим

Відомо про 10 потерпілих, серед них військовослужбовці.

У Сумах шахраї з СІЗО продавали автівки військовим
Фото: Департамент кіберполіції

Кіберполіція викрила шахраїв, які перебуваючи в СІЗО м. Суми, продавали автівки для ЗСУ. В результаті шахрайських дій, постраждали військові. Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

Шахрайську "схему" організували двоє мешканців Сумщини, які наразі відбувають покарання в одній із установ обласного центру.

"Залучивши до злочинної діяльності спільників з "волі", шахраї розміщували оголошення про продаж нерозмитнених автомобілів на популярних онлайн-платформах. Основною умовою купівлі була передплата у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень",–йдеться у повідомленні кіберполіції. 

Наразі відомо про 10 потерпілих, у тому числі військовослужбовців ЗСУ. Загальна сума збитків становить близько 200 тисяч гривень.

"Проведено 13 обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські та сім-картки, документацію та "чорнові" записи, грошові кошти, а також набої до вогнепальної зброї", повідомляють правоохоронці.

Організаторам "схеми" оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.

На Київщині продавав військовим автівки, які ввозив до України під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

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