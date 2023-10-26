62% українців підтримують проведення виборів після закінчення війни, - опитування

Водночас, опитувані зазначили, що дуже важливо, аби у голосуванні взяли участь українці, які зараз знаходяться за кордоном.

62% українців вважають, що проводити вибори в Україні варто лише після завершення війни, скільки б вона не тривала.

Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI)

Опитування показало, що більшість громадян України зберігають відданість демократії та підтримують ідею проведення виборів після завершення війни.

На запитання "Якщо буде прийматись рішення про необхідність виборів, то, зважаючи на війну, коли варто їх проводити?" 62% опитаних відповіли "тільки після війни, скільки б не довелося чекати".

22% обрали варіант "березень 2024 року, навіть якщо війна триватиме".

6% - вважають, що вибори слід провести у вересні 2024 року, навіть якщо війна триватиме.

При цьому, 41% опитуваних зазначили, що дуже важливо, аби у голосуванні взяли участь українці, які зараз знаходяться за кордоном. Також важливо, щоб проголосували внутрішньо переміщені особи, незалежно від їхніх планів повернутися на попереднє місце проживання.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 9-12 вересня 2023 року. Метод опитування – Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2000 жителів України віком 18 років і старше.

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Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±2,2 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 12%.

Нагадаємо, парламентські вибори мали б відбутися вже в 2024, але на період воєнного стану вони неможливі. Докладно читайте в матеріалі "Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов виступає проти виборів під час повномасштабної війни з Росією.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте – забезпечити голосування кожного і кожної... Люди, які за кордоном...", – пояснював він.

Президент Зеленський також говорив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

Пізніше Зеленський заявив, що буде балотуватись на президентських виборах, якщо вони відбудуться 2024 року під час війни.