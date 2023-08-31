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Зеленський буде балотуватись на президентських виборах, якщо вони відбудуться 2024 року під час війни

Президент України також уточнив деякі умови для проведення виборів. 

Зеленський буде балотуватись на президентських виборах, якщо вони відбудуться 2024 року під час війни
Фото: Скріншот відео

Володимир Зеленський буде балотуватись на президентських виборах, якщо вони під час війни відбудуться в 2024 році.

Про це в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє BBC News Україна.

"В 2024 році, якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку", - відповів президент Зеленський журналістці на питання, чи збирається він балотуватись.

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Зеленський також уточнив деякі умови для проведення виборів. Зокрема, вибори повинні бути на українській території, щоб військові мали можливість проголосувати, на першій лінії, тому нам потрібні спостерігачі з усього світу. 

“Хочу, щоб все було по закону, прозоро і демократично, як це відбулось на виборах, коли я став президентом. Коли всі сказали - чисті вибори - я не хочу це втратити", - заявив президент України.

Крім того, має бути інфраструктура, щоб люди, котрі виїхали за кордон як біженці, могли віддати свій голос за кандидатів.

“Ми повинні зробити, щоб не було ризиків бомбардування, вони звісно будуть, але маємо зробити, щоб люди на дільницях були захищені", - наголосив голова держави. 

Володимир Зеленський ще раз підкреслив, що проведення таких виборів мають оплатити західні партнери.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема - військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

Нагадаємо, американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться.

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