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Лідер Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, не поїде на саміт G20 в Індії, - Reuters

Саміт в Індії розглядався як місце, на якому Сі може зустрітися з президентом США Джо Байденом. Раніше Путін оголосив, що не поїде до Нью-Делі.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, не поїде на саміт G20 в Індії, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, не поїде на саміт лідерів G20 в Індії наступного тижня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Двоє індійських чиновників, один дипломат, який працює в Китаї, і один чиновник, який працює в уряді іншої країни G20, сказали, що очікується, що прем'єр Лі Цян представлятиме Пекін на зустрічі 9-10 вересня в Нью-Делі.

Речники міністерств закордонних справ Індії та Китаю не відповіли на запити про коментарі.

Згідно з повідомленням Kyodo, Лі також, ймовірно, відвідає саміт лідерів Східної та Південно-Східної Азії в Джакарті, Індонезія, 5-7 вересня.

Саміт в Індії розглядався як місце, на якому Сі може зустрітися з президентом США Джо Байденом, який підтвердив свою присутність, оскільки дві наддержави прагнуть стабілізувати відносини, зіпсовані низкою торговельної та геополітичної напруженості.

Востаннє Сі зустрівся з Байденом на полях саміту G20 на Балі, Індонезія, в листопаді минулого року.

Раніше Путін оголосив, що не поїде до Нью-Делі та відправить замість нього міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Минулого тижня Сі був присутній на зустрічі лідерів групи БРІКС у Південній Африці минулого тижня.

Кілька зустрічей G20 на рівні міністрів в Індії напередодні саміту були суперечливими, оскільки Росія та Китай разом виступили проти спільних заяв, які містили параграфи, що засуджували Москву за її вторгнення в Україну минулого року.

Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провели рідкісну розмову в кулуарах зустрічі БРІКС у Йоганнесбурзі та обговорили зменшення напруженості у двосторонніх відносинах, яке загострилось після зіткнень уздовж їхнього гімалайського кордону в 2020 році, в результаті яких загинули 24 солдати.

Тим часом українське МЗС працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20 у Індії. Україна хоче взяти участь у саміті G20, оскільки там будуть порушуватись економічні проблеми.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час візиту до Пекіна закликав Китай допомогти припинити війну Росії в Україні.

Зазначимо, Індія протестує проти карти Китаю, яка претендує на спірну територію в Гімалаях. На карті Пекіна зображені частини індійського штату під його контролем.

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