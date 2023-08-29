Дмитро Кулеба провів переговори з генсеком НАТО

Ішлося про роботу Ради Україна-НАТО і підготовку до першого Форуму оборонних індустрій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться в дописі Кулеби в Х (екствітер).

За словами міністра, ішлося про "наступні кроки України на шляху до НАТО".

"Ми обговорили адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонних індустрій", - зазначив глава МЗСУ.

I spoke with @JensStoltenberg about next steps on Ukraine’s path to NATO.



We discussed the adapted Annual National Program and a full-fledged rollout of the Ukraine-NATO Council.



I also informed Secretary General on Ukraine's preparations for the first Defense Industries Forum. pic.twitter.com/nDlTG0qrhT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 29, 2023

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що блок НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російських загарбників.

Президент США Джо Байден розповів, через скільки часу після закінчення війни з РФ Україна вступить до Альянсу.