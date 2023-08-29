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Дмитро Кулеба провів переговори з генсеком НАТО

Ішлося про роботу Ради Україна-НАТО і підготовку до першого Форуму оборонних індустрій.

Дмитро Кулеба провів переговори з генсеком НАТО
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться в дописі Кулеби в Х (екствітер).

За словами міністра, ішлося про "наступні кроки України на шляху до НАТО".

"Ми обговорили адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонних індустрій", - зазначив глава МЗСУ.

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Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що блок НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російських загарбників.

Президент США Джо Байден розповів, через скільки часу після закінчення війни з РФ Україна вступить до Альянсу.

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