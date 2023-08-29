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Окупаційна влада Токмака готується до від’їзду, – Федоров

"Окупантів викурюють з Токмака".

Наступ Сил оборони на Мелітопольському напрямку примусив окупаційну владу захопленого міста Токмак готуватися до від’їзду у більш безпечне місце.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, "майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове".

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" – на низькому старті, її перевозять в інше місто", – написав мер.

Федоров додав, що напрямок від’їзду окупантів наразі невідомий.

Фото: Іван Федоров

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Два тижні тому рух "Жовта стрічка" повідомив про те, що окупаційна адміністрація Скадовська Херсонської області готується тікати до Криму. Окупанти перевозять або знищують архіви, щоб приховати докази воєнних злочинів.

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