Окупаційна влада Токмака готується до від’їзду, – Федоров

Наступ Сил оборони на Мелітопольському напрямку примусив окупаційну владу захопленого міста Токмак готуватися до від’їзду у більш безпечне місце.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, "майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове".

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" – на низькому старті, її перевозять в інше місто", – написав мер.

Федоров додав, що напрямок від’їзду окупантів наразі невідомий.

Фото: Іван Федоров

Два тижні тому рух "Жовта стрічка" повідомив про те, що окупаційна адміністрація Скадовська Херсонської області готується тікати до Криму. Окупанти перевозять або знищують архіви, щоб приховати докази воєнних злочинів.