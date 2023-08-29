Близько 20 нардепів за час повномасштабної війни відпочивали за кордоном, – Рух Чесно

За час повномасштабної війни близько 20 народних депутатів відпочивали за кордоном. Більшість з них – представники ОПЗЖ а також ті, хто балотувався від "Слуги народу".

Про це повідомляє Рух Чесно.

Зазначається, що скандали із виїздом депутатів за кордон найчастіше виникають у сезони відпусток – на новорічні свята чи влітку. Зазвичай депутати відвідують популярні туристичні країни з виходом до моря чи океану.

Фото: Рух Чесно

"Ми бачимо вибірковість у покаранні. Хтось із нардепів складає мандат, як Юрій Арістов, а хтось, як Богдан Торохтій чи Микола Тищенко, залишається з повноваженнями після того, як їх виключили з фракції. Разом з тим у парламенті після скандалу з поїздкою Арістова на Мальдіви виникли серйозні проблеми. Офіс президента розпорядився не випускати народних депутатів у закордонні відрядження. А це значить, що у нас оголюється дипломатичний фронт, коли настільки важлива підтримка західних партнерів. Цього не можна допустити", – говорить лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Фото: Рух Чесно

Депутати повідомили Руху Чесно, що під загрозою опинилися низка закордонних відряджень.

"Парламент різний, як і наше суспільство. Є герої, є ті, хто пішов на фронт, а є ухилянти, які тікають із країни. Погодьтеся, тікають не лише народні депутати. Склад Ради відображає зріз суспільства. Нам потрібно зустрічатися, говорити, розповідати особисті історії, наприклад, як ти вивозила дітей з-під обстрілів, тоді у політиків Глобального Півдня виникає розуміння та співпереживання. Емоції важливі! Зеленський дуже добре працює на міжнародному полі. Це факт. Але цілком зрозуміло, що фізично до всіх країн не поїдеш і з усіма не зустрінешся. Парламентська дипломатія тут дуже посилювала президента й наближала нашу перемогу”, – зазначила Альона Шкрум (“Батьківщина”).

Нагадаємо, в січні 2023 року нардеп від партії “Слуга народу” Андрій Холодов виїхав з України, і з того часу не повертався. Вже 6 місяців він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.