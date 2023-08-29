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Фінансова допомога ЄС для України стримується суперечками між державами-членами, − Financial Times

Єврокомісія визначила поповнення бюджету блоку на 2021-2027 роки на 66 мільярдів євро. Брюссель окремо запропонував 20 мільярдів євро на постачання зброї Україні.

Фінансова допомога ЄС для України стримується суперечками між державами-членами, − Financial Times
Фото: EPA/UPG

Надання фінансування Євросоюзу для підтримки України стримують різкі розбіжності між державами блоку, занепокоєння через національні бюджети й зростання витрат у Брюсселі. Це загрожує потоку фінансової підтримки для Києва, пише Financial Times.

Запити Брюсселя на загальну суму 86 мільярдів євро, спрямоване на полегшення навантаження на бюджет ЄС і водночас на продовження чотирирічної підтримки України, розділили членів ЄС та призвели до закликів до скорочень і більш тривалого графіка затвердження допомоги.

Ці дебати є ключовим випробуванням рішучості Заходу щодо України, оскільки “скептики війни в Європі та США починають вказувати на обмежені успіхи літнього контрнаступу Києва проти Росії”.

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Досі переговори про фінансування ускладнювалися тим, що Європейська комісія об'єднала фінансову підтримку України з вимогами щодо поповнення бюджету ЄС, включно з положенням щодо покриття відсоткових витрат за борги та підвищення зарплат чиновників ЄС.

Багато держав-членів заявили, що, хоча додаткова фінансова підтримка України є обґрунтованою, інші елементи пакета є результатом внутрішніх проблем управління бюджетом ЄС, які не заслуговують на додаткові кошти.

Такі країни, як Німеччина та Нідерланди, очолили опір, стверджуючи, що затягування національних бюджетних поясів через підвищення відсоткових ставок та вимог до заробітної плати має також позначитися на Брюсселі.

Ця суперечка створює основу для переговорів ЄС, які, як очікується, стануть одними з найнапруженіших за останній час. У червні Єврокомісія визначила поповнення бюджету на 2021-2027 роки на 66 мільярдів євро, що фінансується державами-членами. Брюссель окремо запропонував 20 мільярдів євро на постачання зброї Україні.

66 мільярдів євро включають майже 19 мільярдів євро на покриття несподівано високих процентних витрат за спільними позиками ЄС, близько 2 мільярдів євро на збільшення адміністративних видатків, включно з підвищенням зарплат чиновників, 15 мільярдів євро на витрати, пов'язані зі зростанням міграції та фінансування зовнішніх країн, та 10 мільярдів євро на ініціативи, зокрема новий інноваційний фонд.

Це поповнення багаторічної фінансової програми (MFF) також включає гранти на суму 17 млрд євро для Києва і доповнюється пакетом кредитів на суму 33 млрд євро. Спільно цей пакет вартістю 50 мільярдів євро, розрахований на чотири роки, спрямований на те, щоб забезпечити довгострокову бюджетну стабільність країни. Брюссель закликав інших донорів ухвалити цей підхід.

Великі країни ЄС зараз обговорюють аспекти поповнення MFF для досягнення консенсусної позиції. Дебати можуть затягтися до кінця року.

“У грудні всі ці питання зійдуться воєдино, і нам знадобиться відповідь”, − сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах щодо фінансування України.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський Союз виділив ще один транш на 1,5 мільярда євро фінансової допомоги для України.

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