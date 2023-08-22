ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги

Європейський Союз виділив ще один транш на 1,5 мільярда євро фінансової допомоги для України.
Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 мільярда євро", - написала вона в Twitter.
Фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.
We are supporting Ukraine in its efforts to repair, recover and keep the state running.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2023
Today we paid a new €1.5 billion to Ukraine.
And more will come, this year and beyond.
We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/wqUM7motVC
Нагадаємо, в липні Єврокомісія погодила надання Україні фінансового траншу на відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок агресії РФ. Крім того, Єврокомісія створює механізм для підтримки відбудови України у розмірі 50 млрд євро. Виплати почнуться з початку 2024 року.
Також днями повідомлялося, що Єврокомісія перенаправить 135 млн євро на програми співпраці з Україною і Молдовою.