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ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги

Фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.

ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро фінансової допомоги
Фото: ЕРА/UPG

Європейський Союз виділив ще один транш на 1,5 мільярда євро фінансової допомоги для України.

Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 мільярда євро", - написала вона в Twitter.

Фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.

Нагадаємо, в липні Єврокомісія погодила надання Україні фінансового траншу на відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок агресії РФ. Крім того, Єврокомісія створює механізм для підтримки відбудови України у розмірі 50 млрд євро. Виплати почнуться з початку 2024 року.

Також днями повідомлялося, що Єврокомісія перенаправить 135 млн євро на програми співпраці з Україною і Молдовою.

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