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Люксембург приєднався до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України

Документ ухвалили на саміті НАТО у Вільнюсі.

Люксембург приєднався до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України
Фото: eu2015lu.eu

Люксембург приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки Україні, яку ухвалили на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини", - написав він.

Нагадаємо, в липні лідери країни G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Ця рамкова угода стає основою формування дійсно потужних гарантій безпеки для України. Документ, поза всяким сумнівом, перевершив багато очікувань. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

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