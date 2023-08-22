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Ілон Маск визнав, що говорив із Путіним восени 2022 року, - The New Yorker

Маск назвав розмову з Путіним “чудовою”.

Ілон Маск визнав, що говорив із Путіним восени 2022 року, - The New Yorker
Фото: EPA/UPG

Американський мільярдер Ілон Маск визнав, що говорив із президентом РФ Володимиром Путіним восени 2022 року.

Про це повідомляє The New Yorker.

"Він сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним". І ми подумали: "Ох, це недобре", – розповів колишній заступник голови Пентагону Колін Каль. 

Розмова Каля з Маском, у якій той визнав факт розмови з Путіним, стосувалась відключення роботи терміналів Starlink на територіях, де ЗСУ вели контрнаступ.

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А засновник консалтингової компанії Eurasia Group  і політолог Ієн Бреммер першим заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter. Це сталось ще у жовтні 2022 року.

Також про факт розмови Маска з Путіним The New Yorker розповіли інші джерела, не пов’язані між собою.

Раніше повідомлялось, що у 2022 році українські військові просили Ілона Маска увімкнути супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму, який був потрібен їм для проведення операції, але отримали відмову, яка вплинула на стратегію деокупації українських територій.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення SpaceX відправила в Україну термінали Starlink, щоб забезпечити країну стійким інтернет-зв'язком в умовах війни. Частину витрат SpaceX компенсували уряди США та Франції.

Станом на січень цього року повідомлялося, що в Україні працюють понад 25 тис. систем Starlink. У лютому 2023 року SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування безпілотниками.

А в червні SpaceX уклала угоду з Пентагоном для постачання Starlink в Україну.

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