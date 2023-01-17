В Україні працюють понад 25 000 систем Starlink, – голова Держспецзв’язку

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь заявив про те, що наразі в Україні працюють понад 25 000 систем Starlink.
Про це Щиголь повідомив у Медіацентрі Україна.
“Завдяки міжнародним партнерам ми отримуємо необхідне обладнання, які вони передають напряму операторам, державним органам. Дякуючи підтримці компанії SpaceX, роботі команди віце-прем’єра, яка спілкується з Ілоном Маском практично 24/7, ми маємо вже понад 25 000 Starlink в Україні”, – йдеться у повідомленні.
Голова Держспецзв’язку додав, що “Україна є країною, яка має після США найбільшу кількість Starlink”.
“Це дає нам перевагу”, – підсумував він.
Нагадаємо, у поїздах Інтерсіті планують запустити Wi-Fi від Starlink до кінця року.