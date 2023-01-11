Більше 250 тисяч військових облігацій придбали українці в Дії

Кожна облігація - це інвестиція в поразку Росії.

Українці придбали в Дії понад 250 тисяч військових облігацій на суму майже 250 млн гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він уточнив, що гроші за облігації йдуть, серед іншого, на зброю, каски, бронежилети, техніка, медикаменти.

Все це захищає військових та сприяє якнайшвидшій деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст.

При купівлі облігацій в Дії не треба платити додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу.

“Кожна облігація — це інвестиція в поразку Росії, допомога військовим та підтримка для економіки України”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України розмістило 20 грудня військові облігації на суму понад 13,64 млрд гривень.