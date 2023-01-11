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Морг Мелітополя переповнений тілами окупантів, - Федоров

ЗСУ продовжують масово знищувати окупантів у Запорізькій області.

Морг Мелітополя переповнений тілами окупантів, - Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області морг переповнений тілами росіян. У місті рекламують похоронне бюро, котре транспортує загиблих окупантів до РФ. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.  

Він додав, що у с. Велика Білозерка під морг переобладнали школу, а для риття братських могил окупантів використовують ескаватор місцевої агрофірми.  

“Сьогодні через Камиш-Зорю із Токмака на Волноваху залізницею відправили вагони-рефрижератори, заповнені 200-ми орками”, - розповів Федоров.  

За його словами, в Токмаку реанімація вже забита тяжко пораненими військовими окупаційної армії. 

Також вчора, 10 січня, після вибухів у Мелітополі з 7 на 8 січня, окупанти вивозили лафети згорілої військової техніки в бік Криму.  

“А по дорозі до півострова зробили цвинтар такої техніки”, - підсумував Федоров.

Нагадаємо, у Мелітополі вибухнула військова база росіян. Цього разу здетонував склад боєприпасів на території захопленого росіянами заводу “Гідромаш”. Вибухи тривали кілька годин. 

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