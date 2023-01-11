Морг Мелітополя переповнений тілами окупантів, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області морг переповнений тілами росіян. У місті рекламують похоронне бюро, котре транспортує загиблих окупантів до РФ.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він додав, що у с. Велика Білозерка під морг переобладнали школу, а для риття братських могил окупантів використовують ескаватор місцевої агрофірми.
“Сьогодні через Камиш-Зорю із Токмака на Волноваху залізницею відправили вагони-рефрижератори, заповнені 200-ми орками”, - розповів Федоров.
За його словами, в Токмаку реанімація вже забита тяжко пораненими військовими окупаційної армії.
Також вчора, 10 січня, після вибухів у Мелітополі з 7 на 8 січня, окупанти вивозили лафети згорілої військової техніки в бік Криму.
“А по дорозі до півострова зробили цвинтар такої техніки”, - підсумував Федоров.
Нагадаємо, у Мелітополі вибухнула військова база росіян. Цього разу здетонував склад боєприпасів на території захопленого росіянами заводу “Гідромаш”. Вибухи тривали кілька годин.