Окупанти почали демонтаж трамвайної колії в Маріуполі

Росіяни обіцяли запустити трамвай в Маріуполі у першому кварталі цього року.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі “влада” розпочала демонтаж трамвайної колії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Це щоб точно в першому кварталі трамвай в Маріуполі пішов. Так розумію, приблизно за адресою крейсеру “Москва”, - написав він.

Андрющенко нагадав, що в травні минулого року Пушилін, Турчак та інші представники окупаційної адміністрації обіцяли запустити трамвай до кінця 2022 року.

“Потім було уточнення - перший квартал 2023 року один маршрут, проте самий довгий. Ця ділянка на фото - частина того самого “самого длинного” маршруту”, - розповів радник мера Маріуполя.

Як раніше повідомлялось, в окупованому Маріуполі в будинках немає не лише опалення, а і вікон. Росіяни нічого не роблять для того, щоб допомогти людям пережити зиму.