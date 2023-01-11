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Окупанти почали демонтаж трамвайної колії в Маріуполі

Росіяни обіцяли запустити трамвай в Маріуполі у першому кварталі цього року.

Окупанти почали демонтаж трамвайної колії в Маріуполі
Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі “влада” розпочала демонтаж трамвайної колії. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

“Це щоб точно в першому кварталі трамвай в Маріуполі пішов. Так розумію, приблизно за адресою крейсеру “Москва”, - написав він. 

Андрющенко нагадав, що в травні минулого року Пушилін, Турчак та інші представники окупаційної адміністрації обіцяли запустити трамвай до кінця 2022 року.  

“Потім було уточнення - перший квартал 2023 року один маршрут, проте самий довгий. Ця ділянка на фото - частина того самого “самого длинного” маршруту”, - розповів радник мера Маріуполя.  

Як раніше повідомлялось, в окупованому Маріуполі в будинках немає не лише опалення, а і вікон. Росіяни нічого не роблять для того, щоб допомогти людям пережити зиму.

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