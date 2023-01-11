Ми точно переживемо цю зиму, - керівник Укренерго

В разі повторних російських обстрілів українці можуть повернутись до режиму відключень світла листопада-грудня 2022 року.

Про це повідомив керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Я вважаю сценарій блекауту більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому", - сказав Кудрицький.

Він розповів, що песимістичний сценарій ситуації з енергетикою залежить від декількох чинників.

"Що стосується песимістичного сценарію, то його, напевно, потрібно сформулювати таким чином: будуть продовжуватися обстріли і якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми відновлюємо, то це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації", - пояснив глава "Укренерго".

Він розповів, що в такій ситуації будуть діяти планові відключення, а в періоди похолодання можуть бути й аварійні.

"Такий песимістичний сценарій передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада-грудня. Ми точно переживемо цю зиму. Цей сценарій не смертельний, він некомфортний", - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Також Міністерство енергетики розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.