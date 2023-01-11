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Сили ППО збили ще один ворожий безпілотник

Безпілотник летів на Одещину.

Сили ППО збили ще один ворожий безпілотник
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Житомирської обласної прокуратури

Протиповітряна оборона збила російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на підльоті до Одеської області.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Опівдні 11 січня спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Тип знищеного дрона не вказується.

Нагадаємо, що 10 січня, українські захисники збили в небі Миколаївської області ще один БпЛА росіян.

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