Сили ППО збили ще один ворожий безпілотник

Протиповітряна оборона збила російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на підльоті до Одеської області.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Опівдні 11 січня спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Тип знищеного дрона не вказується.

Нагадаємо, що 10 січня, українські захисники збили в небі Миколаївської області ще один БпЛА росіян.