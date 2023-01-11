Окупанти обстріляли на Херсонщині об'єкт критичної інфраструктури

Російські війська у середу, 11 січня, обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське на Херсонщині.

Про це повідомив у Телеграм голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами об'єкт зазнав пошкоджень, а троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Постраждалих доправлять у лікарню, де вони отримають необхідну допомогу», - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що 11 січня, через обстріл російських окупантів спалахнула пожежа в перинатальному центрі в Херсоні.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинула людина, ще пʼятеро – поранені. За попередніми даними, росіяни стріляли з артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків і мінометів.