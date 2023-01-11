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Окупанти обстріляли на Херсонщині об'єкт критичної інфраструктури

Троє людей отримали поранення.

Окупанти обстріляли на Херсонщині об'єкт критичної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Російські війська у середу, 11 січня, обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське на Херсонщині.

Про це повідомив у Телеграм голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами об'єкт зазнав пошкоджень, а троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Постраждалих доправлять у лікарню, де вони отримають необхідну допомогу», - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що 11 січня, через обстріл російських окупантів спалахнула пожежа в перинатальному центрі в Херсоні.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинула людина, ще пʼятеро – поранені. За попередніми даними, росіяни стріляли з артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків і мінометів. 

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