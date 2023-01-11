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Унаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинула людина, ще пʼятеро – поранені

За попередніми даними, росіяни стріляли з артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків і мінометів. 

Унаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинула людина, ще пʼятеро – поранені
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Унаслідок учорашнього обстрілу Херсона та приміських населених пунктів загинув чоловік, ще пʼятеро мирних отримали поранення.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора

"За даними слідства, впродовж 10 січня 2023 року збройні сили РФ обстрілювали житлові квартали міста Херсона та приміські населені пункти. Внаслідок влучання снаряду в житловий будинок у місті під завалами загинув чоловік", – йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, ворожі війська обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Нагадаємо, під час учорашнього обстрілу Херсона руйнувань зазнав неонатальний корпус. Також постраждала поліклініка. 

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