Унаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинула людина, ще пʼятеро – поранені

За попередніми даними, росіяни стріляли з артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків і мінометів.

Унаслідок учорашнього обстрілу Херсона та приміських населених пунктів загинув чоловік, ще пʼятеро мирних отримали поранення.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, впродовж 10 січня 2023 року збройні сили РФ обстрілювали житлові квартали міста Херсона та приміські населені пункти. Внаслідок влучання снаряду в житловий будинок у місті під завалами загинув чоловік", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворожі війська обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Нагадаємо, під час учорашнього обстрілу Херсона руйнувань зазнав неонатальний корпус. Також постраждала поліклініка.