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Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг

“У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - підкреслив генсек НАТО.

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", - сказав Столтенберг.

Він привітав останні оголошення США, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників НАТО і країн-членів ЄС. 

"Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно в Пентагоні заявили, що ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів. Зокрема, ці автомобілі потрібні для проведення наступу.

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