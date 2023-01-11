У Закарпатській області планують демонтувати 10 об'єктів радянської культурної спадщини

Закарпатська обласна військова адміністрація (ОВА) надіслала 10 об'єктів до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням виключити пам'ятники з списку культурної спадщини.

Про це Закарпатська ОВА повідомила на запит LB.ua.

З 10 пам'ятників — 5 обелісків радянським військовим односельчанам та меморіальна дошка на честь Пушкіна.

“Закарпаття, мабуть, буде першою областю, де повністю демонтують пам'ятники радянського спадку” - розповів LB.ua засновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков.

Він висловив сподівання, що згодом це пошириться на інші регіони.

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2022 року в Тернопільській області демонтували 17 об'єктів з початку повномасштабного вторгнення РФ, з яких 3 танки Т-34, пам'ятники Пушкіну, Горькому, Чалдаєву. Крім того, видозмінено 9 пам'ятників радянським воїнам.