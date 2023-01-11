Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва, зокрема в межах урядового кварталу та на прилеглих територіях. Заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

Мета – перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Зазначається, що це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

Нагадаємо, СБУ викрила з початку війни понад 600 російських шпигунів. За викритими фактами контррозвідка СБУ проводить роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.