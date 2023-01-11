Лубінець зустрівся з Москальковою в Туреччині

У ніч на 11 січня омбудсмен України Дмитро Лубінець провів у Туреччині зустріч із омбудсменкою Росії Тетяною Москальковою.

Про це Лубінець написав у Telegram.

“Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей, відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн”, - написав Лубінець.

Також він зазначив, що сторони обмінялися конкретними пропозиціями.

Зустріч також підтвердила Москалькова. За їх словами, сторони обговорили питання щодо надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн.

Нагадаємо, раніше Лубінець заявляв, що планує обговорити із Москальковою питання повернення з російського полону цивільних.