Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
ГоловнаПолітика

Лубінець зустрівся з Москальковою в Туреччині

Сторони обмінялися конкретними гуманітарними пропозиціями.

Лубінець зустрівся з Москальковою в Туреччині
Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова
Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

У ніч на 11 січня омбудсмен України Дмитро Лубінець провів у Туреччині зустріч із омбудсменкою Росії Тетяною Москальковою. 

Про це Лубінець написав у Telegram. 

“Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей, відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн”, - написав Лубінець. 

Також він зазначив, що сторони обмінялися конкретними пропозиціями. 

Зустріч також підтвердила Москалькова. За їх словами, сторони обговорили питання щодо надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн.

Нагадаємо, раніше Лубінець заявляв, що планує обговорити із Москальковою питання повернення з російського полону цивільних

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також