З Латвії до Києва прямують ще 10 міських автобусів з гуманітарною допомогою, - Кличко

Латвія відправила до Києва ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він також виклав ролик, який надіслав йому голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс напередодні візиту до Києва.

«10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії ЕдвардсСмілтенс», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що це вже другий візит Смілтенса до Києва з початку широкомасштабного російського вторгнення.

«В кінці квітня минулого року він, тоді віцемер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці», - зазначив Кличко.

Напередодні Віталій Кличко повідомляв, що фінське місто Тампере передало Києву три пасажирських автобуси та гуманітарну допомогу.